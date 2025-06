Mondiale per Club, caldo torrido a New York: sospesa Palmeiras Al-Ahly

Mondiale per Club, caldo insopportabile a New York: Palmeiras Al-Ahly sospesa per 40 minuti, il pubblico invitato a lasciare gli spalti e cercare ombra

Clamoroso a New York: Al MetLife Stadium, dove si stava giocanda Palmeiras Al-Ahly, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. La partita è stata sospesa. Il motivo è legato alle condizioni climatiche del campo, con la temperatura molto alta – sopra e 30° e con l’umidità al 60% – che hanno fatto decidere a Taylor di sospendere la partita per almeno 40 minuti. Squadre negli spogliatoi, pubblico invitato a lasciare gli spalti per entrare nella pancia dello stadio e anche lo staff di campo e sugli spalti ha dovuto lasciare: tutti segnali che non fanno ben sperare per il mondiale della prossima estate. Di seguito il messaggio lanciato dalla FIFA sui megaschermi.

«Per la vostra sicurezza chiediamo a tutti di lasciare gli spalti e cercare riparo dentro allo stadio a causa delle dure condizioni meteorologiche. Gli addetti nello stadio sono disponibili a guidarvi e darvi aiuto. A quelli in campo, per favore, andate con calma verso il tunnel più vicino o nel corridoio di servizio»