Mondiale per Club, parla Tudor: «La Juventus ha sempre la stessa ambizione, vincere. Ecco il nostro obiettivo»

Mondiale per Club, le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, all’arrivo in Usa con la sua squadra da Dazn

Ai micrfoni di DAZN appena arrivato negli Stati Uniti, Igor Tudor ha lasciato delle dichiarazioni all’emittente spiegando l’importanza della nuova competizione per i bianconeri. Il messaggio del tecnico alla sua Juve.

AMBIZIONE AL MONDIALE – «C’è emozione, perché è la prima volta per questa competizione. La Juve ha sempre la stessa ambizione di vincere, vogliamo fare quello con umiltà. Sappiamo che ci sono le squadre migliori al mondo qua, però non siamo venuti a partecipare questo è chiaro. Il viaggio è stato quello che è stato. Ora c’è da adattarsi in fretta al tempo, al fuso orario in fretta, perché si gioca già mercoledì».