Mondiale per Club, primo successo africano: il Mamelodi Sundowns batte i coreani dell’Ulsan

Mondiale per club, i sudafricani del Mamelodi Sundowns battono i coreani dell’Ulsan Hyundai: primo successo per una squadra africana

Esordio vincente per i sudafricani del Mamelodi Sundowns al Mondiale per Club: a Orlando battono 1-0 i sudcoreani dell’Ulsan Hyundai al termine di una sfida movimentata, interrotta ancor prima di iniziare da un violento temporale. Alla ripresa, i sudafricani partono forte e sfiorano subito il vantaggio con Sales, fermato da Seo Myung-Gwan. L’Ulsan risponde con una clamorosa occasione sprecata da Farias, che manda alle stelle un rigore in movimento. Il Mamelodi cresce con il passare dei minuti e trova la rete con Rayners, abile a infilare Hyeon-Woo su assist di Ribeiro Costa: è il gol decisivo, dopo che lo stesso attaccante si era visto annullare una rete per mano e un’altra per fuorigioco. Nella ripresa il ritmo cala, ma la difesa sudafricana resiste agli ultimi assalti dei coreani, portando a casa i tre punti. Si tratta della prima vittoria di una squadra africana nella competizione, dopo il pareggio degli egiziani dell’Al-Ahly e la sconfitta dei tunisini dell’Esperance.

Tra i singoli, Rayners è il protagonista assoluto con una prestazione brillante e un gol convalidato su tre realizzati. Positivi anche Ribeiro Costa e Sales, bravi nel creare spazi e innescare i compagni. Meno incisivo invece Zwane, impreciso nelle giocate decisive. Per l’Ulsan, Farias è il grande rimpianto: l’errore sotto porta pesa come un macigno. In difesa si salva Seo Myung-Gwan, autore di buoni interventi prima dell’uscita per infortunio, mentre Kim Young-Gwon sbaglia la marcatura su Rayners nell’azione decisiva. I sudafricani guidano ora il girone e guardano con fiducia ai prossimi impegni.