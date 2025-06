Mondiale per Club Real Madrid, Xabi Alonso vuole i 3 punti: «Abbiamo bisogno di vincere col Pachuca. Recuperi? C’è Rudiger»

Mondiale per Club, Xabi Alonso vuole i 3 punti. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Real Madrid

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, Xabi Alonso, nuovo tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi dei Blancos in vista della sfida contro il Pachuca nella seconda giornata del Mondiale per Club.

OBIETTIVO – «Ci aspetta una partita intensa, vogliamo giocare bene e vincere. Abbiamo bisogno di vincere e di chiudere con una sensazione migliore rispetto a quella di qualche giorno fa».

VINICIUS – «Non credo che debba essere recuperato, lo vedo bene. Ma tutti vogliamo spingerlo per farlo diventare decisivo, come tante volte lo è stato. È così diverso per l’imprevedibilità con cui può tornare. E quando riesce a connettersi con la sua essenza, è… Contro il Pachuca speriamo che sia fondamentale e per la stagione, sicuramente».

INFORTUNI – «Mbappé? Sta meglio e siamo ottimisti per poterlo avere contro il Salzburgo. Rüdiger ha ricevuto il via libera medico ed è stato convocato. Sarà un giocatore molto importante. Bisogna andare gradualmente, ma siamo contenti. Per il resto, non ci sono cambiamenti significativi nel bollettino medico rispetto a qualche giorno fa. Sono infortuni lunghi e serve pazienza».