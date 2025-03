Mondiale per Club, Zazzaroni: «Un montepremi senza senso garantito dai soldi arabi. La Fifa di Infantino ormai è questo»

Il direttore del Corriere ha fatto una valutazione sul ricchissimo montepremi del Mondiale per club che andrà in scena quest’estate. Le parole

Live Aid 2025: Arabia for Fifa. É questo il titolo dell’editoriale di Ivan Zazzaroni sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Il direttore del quotidiano romano fa una valutazione sul ricchissimo montepremi del Mondiale per club che andrà in scena quest’estate. Partendo dal presupposto che la prima mossa l’ha fatta Surj Sports Investment, controllata dalla saudita Pif, «s’è presa una quota di Dazn, versando un miliardo di dollari, per far sì che il Mondiale per Club, la creatura più amata da Gianni Infantino, trasmettesse le partite. E poi di miliardi, sempre di dollari, ne è saltato fuori un altro, quello che costituisce un montepremi senza senso». La valutazione di Zazzaroni su questa vicenda è laconica: «La cosa non mi scandalizzerebbe affatto: il calcio – meglio, lo sport professionistico – ha preso da tempo la via per Riyad, e più in generale per gli Emirati, e se sta bene alle istituzioni, figuratevi al sottoscritto».