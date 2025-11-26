Mondiali 2026, Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’ambizione confermata al The Athletic è quella di portare a casa il trofeo

Mondiali 2026, Gli Stati Uniti puntano alla vittoria del torneo! L’obiettivo di vincere il prossimo torneo. Le conferme arrivano al The Athletic

Gli Stati Uniti non si accontentano più del ruolo di semplici padroni di casa. La US Soccer, la federazione calcistica statunitense, ha fissato un obiettivo ambizioso: conquistare l’inedito titolo mondiale maschile nelle prossime edizioni del torneo più importante al mondo. A confermare questa determinazione è stato il direttore esecutivo, JT Batson, in un’intervista al portale The Athletic.

Gli USA si preparano a ospitare la Coppa del Mondo per la seconda volta nella loro storia, questa volta affiancati da Canada e Messico. La prima occasione fu nel 1994, ricordata per la vittoria del Brasile sull’Italia ai rigori. Tuttavia, la federazione americana vuole che il futuro sia diverso dal passato: il miglior risultato storico della nazionale maschile rimane un lontano terzo posto nell’edizione inaugurale del 1930 in Uruguay. Dopo aver fallito la qualificazione nel 2018 ed essere tornati nel 2022, l’asticella è ora puntata verso il massimo traguardo.

Batson ha sottolineato la necessità di equilibrare i successi tra le due nazionali principali. Mentre la squadra femminile è una potenza consolidata, tetracampione del mondo (1991, 1999, 2015 e 2019), quella maschile deve ancora affermarsi a quei livelli. «Sappiamo che c’è più da fare sul versante maschile… abbiamo l’ambizione di dimostrare che siamo all’altezza della sfida», ha dichiarato Batson.

L’ambizione si basa su una crescita concreta del calcio nel Paese, sostenuta anche dai rapporti sempre più stretti tra la politica statunitense e la FIFA. I numeri confermano il trend: nel 2024, i praticanti di calcio (considerando sia indoor che outdoor) hanno raggiunto quota 20,5 milioni, un aumento di oltre tre milioni rispetto al 2019. Il calcio ha ormai superato il baseball (17,3 milioni) e si avvicina al football americano (18,8 milioni), sebbene il basket rimanga lo sport più praticato (31,9 milioni).

