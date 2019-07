Mondiali femminili, poker Stati Uniti: il trionfo e poi la grande festa – VIDEO

Mondiali femminili, quarto titolo in otto edizioni per gli Stati Uniti: il trionfo in campo e poi la grande festa fuori dallo stadio

Gli Stati Uniti in trionfo. Ancora una volta. La quarta, in otto edizioni del Mondiale femminile, in cui l’albo d’oro si tinge a stelle e strisce. Merito delle reti della stella Rapinoe e della Lavelle, che in finale sono servite a regolare per 2-0 l’Olanda.

Un successo che, al triplice fischio finale, ha innescato la grande festa delle americane in campo. Una festa che, ben presto, si è spostata fuori dallo stadio. Ed è, ovviamente, arrivata fino all’albergo sede del ritiro della delegazione Usa.