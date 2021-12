Mondiali Qatar 2022: panoramica sulle qualificazioni

I playoff mondiali per l’Europa saranno uno spartiacque per l’Italia. Gli uomini di Mancini dovranno superare due sfide secche per ottenere il pass per il mondiale in Qatar. Come l’Italia, ci sono altre undici squadre europee nella stessa condizione.

Mentre nel resto del mondo le qualificazioni non sono ancora terminate (e anche lì ci saranno degli spareggi), proponiamo un’analisi a cura di Calciomagazine.net, quotidiano online su calcio e dirette sportive, su chi ha già il pass per il Qatar e chi invece deve ancora guadagnarselo.

Chi è ai mondiali 2022

La prima squadra che ha guadagnato il pass per il mondiale in Qatar è stato il Brasile di Neymar e Firmino. I verdeoro hanno dominato il girone a 10 squadre del gruppo Commebol con estrema facilità: 11 vittorie e 2 pareggi in 13 gare. Mancano ancora cinque gare, ma il vantaggio dei verdeoro sulla quinta è di 18 punti, dunque inattaccabile. Anche l’Argentina di Messi e Lautaro si è qualificata per il mondiale. L’albiceleste ha attualmente 29 punti, 12 in più della quinta con cui vi è il vantaggio degli scontri diretti.

Oltre alle due sudamericane, sicure di partecipare al mondiale ci sono il Qatar, paese ospitante, e dieci europee: Germania, Danimarca, Belgio, Francia (campione del mondo uscente), Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera e Olanda che hanno vinto i rispettivi gironi.

Mancano ancora diciannove squadre tra Sudamerica, America centrale, Africa, Asia e (forse) Oceania.

I playoff europei

I playoff europei da questa edizione sono una vera e propria lotteria. Dodici squadre divise in tre gironi che si sfidano in gara secca per determinare la vincitrice del proprio gironcino.

Nel gruppo A le sfide vedranno la Scozia di Tierney e McTominay sfidare l’Ucraina di Yarmolenko e Malinovskyi. La sfida si giocherà in Scozia dove ci si attende un’atmosfera caldissima. Dall’altra parte del tabellone il Galles di Ranmsey sfiderà in casa l’Austria di Arnautovic e Alaba. Potrebbe dunque esserci un derby britannico in finale. Da notare che la finale si giocherà o in Austria o in Galles. C’è una curiosità su questo girone. Vi è infatti presente la squadra che ha vinto meno gare nei gironi di qualificazioni (l’Ucraina: solo due successi) e una squadra finita quarta nel proprio girone di qualificazione (l’Austria ha terminato il proprio girone dietro Danimarca, Scozia e Israele ma si è qualificata grazie alla Nations League). Inoltre, se la finale fosse Austria-Scozia, sarebbe la replica delle sfide del girone F di qualificazione.

Nel girone B si sfideranno la Russia di Miranchuk e Golovin e la Polonia di Lewandowski e Milik. Si tratta di un match tra le due squadre che sommano più punti nel girone di qualificazione (42, 22 la Russia e 20 la Polonia) e più gol (49, 19 la Russia e 30 la Polonia). I russi sono arrivati dietro alla Croazia, mentre i polacchi sono stati preceduti dall’Inghilterra.

Nell’altra semifinale, la Svezia di Ibra (che dovrebbe esserci) e Kulusevski sfiderà la Repubblica Ceca di Schick e Soucek. Anche quest’ultima si è qualificata grazie alla Nations League, poichè aveva finito il girone al terzo posto dietro Belgio e Galles. Si tratta anche delle due squadre che sommano meno gol nelle qualificazioni: 26 (12 la Svezia e 14 la Repubblica Ceca). In questo girone la finale si giocherà in Russia o Polonia.

Veniamo ora al gruppo C, quello dell’Italia. Gli azzurri sfideranno la Macedonia di Elmas e Trajkovski, che è arrivata seconda nel girone J dietro la Germania. Proprio in terra tedesca è arrivata una prestigiosa vittoria per i «Leoni Rossi» che cercheranno una nuova impresa contro l’Italia.

Dall’altra parte del tabellone il Portogallo di Ronaldo e Andrè Silva sfiderà la Turchia di Demiral e Calhanoglu. La finale di questo girone si disputerà in Portogallo. Possiamo già affermare che una delle due squadre vincitrici degli ultimi due Europei non sarà al mondiale. Se l’Italia mancasse la qualificazione sarebbe la quarta volta che i Campioni d’Europa in carica non si qualificano per il successivo mondiale dopo la Cecoslovacchia nel 1978, la Danimarca nel 1994 e la Grecia nel 2006. Sarebbe inoltre la terza volta in assoluta e seconda consecutiva che gli azzurri mancano la qualificazione. Curiosamente nel nostro girone, le altre tre insieme sommano la metà delle partecipazioni azzurre al mondiale: 9 dato che il Portogallo vi ha partecipato 7 volte, la Rturchia 2 la Macedonia (essendo da poco nata) mai.

La situazione nel resto del mondo

Nel girone sudamericano a quattro giornate dalla fine manca poco all’Ecuador (terzo a 23 punti) per staccare il pass mondiale. Per l’altro posto sono in corsa sei squadre in quattro punti con il Paraguay che, però, è quella con meno speranza avendo appena 13 punti. Di queste sei squadre una andrà direttamente al mondiale come quarta e un’altra spareggerà contro la vincente della zona Oceania. Proprio qui, attualmente non si è giocata neanche una gara di qualificazione a causa della pandemia di Covid. Si attende ancora di capire come e dove si disputeranno le gare di qualificazione.

Nel girone centramericano, invece, attualmente Stati Uniti, Messico, Canada e Panama si giocano i tre posti che valgono l’accesso diretto al mondiale. La quarta disputerà invece uno spareggio intercontinentale con una squadra asiatica.

In Asia, appunto, ci sono due gironi da sei squadre. Le prime due di ogni girone (attualmente Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita e Giappone) si qualificheranno direttamente, mentre le due terze spareggeranno prima tra loro e poi sfideranno la quarta del girone centroamericano.

Infine l’Africa, dove le cinque qualificate si decideranno in cinque sfide di andata e ritorno. Senegal, Marocco, Algeria, Tunisia e Nigeria (teste di serie) sfideranno Egitto, Ghana, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Camerun. I sorteggi non sono stati ancora definiti.