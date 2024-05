Nuovo allenatore Milan, Lopetegui fumata bianca? La situazione

Nuovo allenatore Milan, fumata nera per Lopetegui. Ecco tutti i nomi candidati per la panchina rossonera dopo Pioli

La ricerca del nuovo allenatore continua ad essere il pensiero fisso in casa Milan. Dopo la contestazione dei tifosi, Lopetegui si è allontanato, con i rossoneri che portano altri candidati. A parlarne è Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Lopetegui quasi definitivamente sfumato, teniamo in alto Fonseca e De Zerbi ma occhio agli outsider come Van Bommel e Thiago Motta che però è più vicino alla Juve. Sarà un mese molto intenso per il Milan».