Convocati Bologna, la lista tra squalifiche e infortuni

Convocati Bologna, ecco la lista di Thiago Motta in vista della sfida contro il Torino in trasferta. La situazione tra infortuni e squalificati

Stilata la lista dei convocati in casa Bologna per la sfida contro il Torino: torna a disposizione Odgaard, out Soumaoro e Beukema.

L’elenco completo.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.