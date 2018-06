Montella in Cina: pronto un contratto da 8 milioni

L’ex allenatore di Milan e Siviglia potrebbe ripartire dalla Cina. Vincenzo Montella ha in mano un’offerta importante: le ultimissime

Vincenzo Montella è reduce da due esperienze non particolarmente esaltanti. L’allenatore è stato esonerato a metà stagione dal Milan, ha poi trovato un accordo con il Siviglia ma non ha concluso la stagione sulla panchina del club andaluso: dopo pochi mesi è arrivato l’esonero anche al Siviglia. L’allenatore napoletano vuole ripartire e secondo Gazzamercato potrebbe farlo dalla Cina.

L’ex allenatore di Milan e Siviglia ha ricevuto un’offerta importantissima dalla Cina: 8 milioni di euro a stagione. Contatti già avviati con i rappresentanti del tecnico napoletano, che potrebbe prendere in considerazione la proposta, allettante dal punto di vista economico. In attesa di un’esperienza maggiormente stimolante in Italia o comunque in un campionato più evoluto rispetto a quello cinese, l’allenatore ex Milan potrebbe proseguire la sua avventura in Cina.