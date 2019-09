Montella punge la stampa: «Io in discussione? Solo per i giornalisti» – VIDEO

Vincenzo Montella ha punto i giornalisti in sala durante la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Sampdoria

Vincenzo Montella si toglie qualche sassolino dalla scarpa e punge i giornalisti presenti in sala durante la conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Sampdoria. Le sue parole.

«Se mi sento in discussione? Da voi sì, dalla società no. L’anno scorso era un percorso, questo è un altro. In queste quattro partite potevamo fare qualche punto, siamo stati in piedi totalmente in tutte le sfide, c’è la consapevolezza che stiamo lavorando bene»