Montolivo: «Con Gattuso nessun rapporto. Prese decisioni incomprensibili nei miei confronti». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Riccardo Montolivo, ex centrocampista di Milan, Fiorentina e Nazionale, ha parlato in una lunga intervista a Repubblica.

FAVORITA SCUDETTO – «Il Napoli. È avanti rispetto alle altre anche di tanto. È l’unica squadra che ha dato continuità in panchina e in estate ha aggiunto qualità e alternative a quelle che sono mancate lo scorso anno. Ma nonostante questo gli azzurri sono riusciti comunque a vincere. Poi Conte ha la stessa rabbia di sempre».

ALLEGRI AL MILAN – «Lui e Tare sono stati due grandi acquisti. Max è un allenatore di buon senso, mette i giocatori al loro posto e riesce a esaltare le qualità della rosa. La rosa si è rinforzata in mezzo al campo, manca ancora qualcosa dietro però credo sarà protagonista questa stagione. Ma oggi il Napoli è lontano. Allegri porta organizzazione e solidità. Poi ha già chiaro come schierare la squadra, cercando di esaltare le qualità del suo giocatore migliore che è Leao. Con la sua esperienza vincente, cambierà la mentalità di questo Milan».

MODRIC – «Un’occasione di mercato che il Milan ha fatto bene a cogliere. In A, anche a 40 anni, può fare la differenza. Non vedo l’ora di vedere i suoi colpi d’esterno. Lui e De Bruyne sono quei giocatori illuminanti che mancavano a Milan e Napoli».

INTER – «Mi ha sorpreso l’addio di Inzaghi, credo abbia sorpreso anche l’Inter. Chivu è un ragazzo intelligente che sa fare questo mestiere, bisogna capire se ha l’esperienza e la lucidità per farlo in una scuola importante come l’Inter. Certo, l’episodio capitato con Calhanoglu non è stato simpatico, può togliere molto dentro lo spogliatoio».

SORPRESE – «La Roma mi piace, con Gasperini c’è un progetto chiaro, ma servirà pazienza. Poi c’è il Como, che dopo un mercato così vedremo lassù, a disturbare tutti».

CASO VLAHOVIC – «La scelta di non puntare più su di lui è stata fatta mesi fa. Bisogna trovare una soluzione e il giocatore non può più restare. Ma per chi vuole investire è un’opportunità».

CASO DONNARUMMA – «Il Psg ha fatto una scelta incomprensibile. È legittimo puntare su un altro portiere, ma trattarlo così, all’improvviso, non convocandolo per la partita di stasera, l’ho trovata di una cafonaggine di pessimo stile. Sulla Champions League contano le motivazioni».

RAPPORTO CON GATTUSO – «La Federazione si è accorta che tra il gruppo e Spalletti si era rotto qualcosa. La scelta è ricaduta su uno dei pochi allenatori disponibili. Mi auguro sia la scelta giusta. Da tifoso, ovviamente. Per il nostro calcio è troppo importante andare al Mondiale. Se abbiamo ricucito? Non abbiamo nessun tipo di rapporto, non c’è nulla da ricostruire. Lui ha preso delle decisioni nei miei confronti incomprensibili senza darmi spiegazioni. Finita lì».