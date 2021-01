Monza, Boateng assicura: «Balotelli ha grande voglia di giocare»

Kevin Prince Boateng ha parlato di Mario Balotelli e dell’impatto che ha avuto nel club brianzolo. Le sue parole ai microfoni di DAZN

«È arrivato con grande voglia, voleva giocare a tutti i costi contro il Lecce anche se sentiva un po’ di fastidio. Ora con la pausa può rimettersi in forma e darci una mano alla ripresa. Razzismo? La situazione rispetto a 8 anni fa non è cambiata, forse è anche peggio per questo sono qua a lottare, è triste se nel 2021 siamo ancora qui a parlare di queste cose»