Monza, Galliani si complimenta con Mota: «Mai visto un gol così»

Monza, Adriano Galliani ha voluto complimentarsi con Dany Mota per il gol in rovesciata realizzato contro il Genoa

Schema su punizione e rovesciata di Dany Mota per la rete del momentaneo 2-0 del Monza sul Genoa. Il gol del portoghese si candida facilmente come uno dei più belli della stagione e anche Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, ha voluto complimentarsi con il suo calciatore, come riportato dal portale Forza Monza.

«In tanti anni non ho mai visto un gol così. Complimenti Dany».