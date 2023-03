Monza-Cremonese, perchè gli ospiti non hanno i nomi sulle maglie? La spiegazione

Monza-Cremonese, perchè la squadra ospite indossa maglie senza nomi? A fornire la spiegazione è lo stesso club

La Cremonese è in campo contro il Monza con una maglia senza nome e senza sponsor. A spiegare il motivo è lo stesso club lombardo tramite i propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO – Confezionato dal partner tecnico Acerbis, è un chiaro richiamo alla prima storica divisa della Cremo: maglia bianca con colletto e bordi lilla, pantaloncini e calzettoni neri; completo nero con colletto della maglia e bordi lilla per il portiere. Sul petto, come vuole la tradizione, non compariranno né il logo Usc né gli sponsor di maglia; sul dorso, invece, sarà presente il solo numero, senza la personalizzazione con il cognome del calciatore.