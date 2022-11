Monza, Di Gregorio e Izzo: da promossi a bocciati

Finora erano state due presenze positive nella stagione del Monza. In particolare perché Di Gregorio e Izzo avevano lasciato un segno molto netto in due prestazioni che avevano portato punti alla squadra brianzola. Il portiere era stato meritevole di una promozione a pienissimi voti nella trasferta di Lecce, dove il Monza aveva mosso la classifica.

Il difensore era stato il protagonista assoluto del debutto di Palladino: in Monza-Juventus aveva indotto Di Maria a commettere il fallo da espulsione e si era dimostrato implacabile agendo in entrambe le fasce. Nella sconfitta con la Lazio, secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport, sono loro due i bocciati con un 5 in pagella perché responsabili nell’azione decisiva. Ecco i giudizi:

DI GREGORIO – «Respinge male il tiro di Pedro, favorendo il tap-in di Romero».

IZZO – «Solita aggressività eccessiva. E si perde Romero sul gol dell’1-0».