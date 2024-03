Ecco quali sono i convocati per quanto riguarda le Nazionali in casa Monza. La lista dei giocatori biancorossi

Pausa Nazionali in arrivo per la Serie A, e in casa Monza sono state diramate le varie convocazioni. Ecco la lista completa, e i vari impegni.

Lorenzo Colombo (Italia Under 21)

Italia U21-Lettonia U21

Italia U21-Turchia U21

Valentin Carboni (Argentina)

Argentina-El Salvador

Argentina-Costa Rica