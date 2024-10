Monza, Nesta a rischio? Galliani fa chiarezza: «Fiducia assoluta»

Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sulla posizione del tecnico Alessandro Nesta: fiducia nell’allenatore

L’inizio di stagione è stato veramente traumatico, se si considera anche che la squadra veniva da un annata importante con Palladino approdato alla Fiorentina, ma il Monza vuole comunque tenere duro e non mollare nella lotta salvezza. Ma questa lotta l’affronterà ancora con Nesta? Quale sarà il futuro del tecnico? A Sky Sport Galliani ha voluto far chiarezza riguardo la sua situazione. Di seguito le sue parole.

«Fiducia assoluta in Nesta, perché il problema non è lui ma gli infortuni: abbiamo sette giocatori fuori. Non stiamo giocando male, abbiamo solo qualche punto in meno rispetto a quelli che meritiamo. La trattativa per la cessione del club? Io sono l’oggetto, non il soggetto. Se ne occupa la Fininvest, che è sempre stata trasparente in tutto».