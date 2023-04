Monza, Palladino: «Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «All’andata abbiamo giocato davvero bene. Da li in poi abbiamo fatto un ottimo percorso di crescita ma non si smette mai di apprendere. Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità. Ci sono stati dei piccoli infortuni per i nostri calciatori, ma la squadra è carica ed ha voglia di fare bene. La Lazio ha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavora molto bene, Sarri è un maestro di calcio. Cercheremo di trovare quei punti deboli che ha la Lazio provando ad enfatizzarli. Poi chiaramente contano anche gli episodi e da questo punto di vista l’esempio è la sfida di andata. Proveremo a metterli in difficoltà. Gytkiaer sta bene, lo utilizzo spesso a gara in corsa. Io ho un reparto offensivo di giocatori eccezionali che mi mettono sempre in difficoltà nelle scelte».