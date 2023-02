Monza, Palladino: «Europa? Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma dobbiamo continuare così»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo il match di Serie A vinto in trasferta contro il Bologna per 1-0

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a DAZN.

DONATI – «Sono contento per Donati, ha dato sempre il massimo, è un ragazzo di grinta e temperamento ed è stato per tanto tempo fuori. Percepivo che ci potesse dare una grande mano, sono felice per lui. Do opportunità a tutti quanti e quando vengono chiamati in causa danno tutto per questa maglia».

VITTORIA – «Vale mezza salvezza, ci dà grande slancio e grandi stimoli per alzare l’asticella. La squadra ha raggiunto la maturità, questa partita ci farà crescere tanto. In questo momento la squadra può pensare ad alzare l’asticella».

EUROPA – «Stiamo facendo un grandissimo lavoro, ci godiamo questo momento meraviglioso e i ragazzi si meritano queste soddisfazioni però adesso bisogna guardarsi in faccia e capire che il lavoro è stato straordinario. Non sappiamo dove possiamo arrivare, bisogna prendere partita dopo partita e continuare a lavorare così».