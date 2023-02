Monza, Palladino: «Sampdoria? È una partita che temo molto, perché veniamo da una prestazione ottima»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a DAZN prima del match di questa sera contro la Sampdoria

PAROLE – «Le scelte di formazione sono dovute al lavoro settimanale, una settimana piena di carica dopo la vittoria con la Juventus. Le scelte vengono fatte anche in base agli avversari, non esistono 11 titolari. È una partita che temo molto, perché veniamo da una prestazione ottima. La Samp ha bisogno di punti, sarà uno scontro salvezza. Dobbiamo essere bravi ad approcciare bene la gara, le insidie ci sono in ogni gara».