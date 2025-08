Monza, Burdisso: «Obiettivo Serie A? L'ho detto il primo giorno, siamo qui per questo. Galliani? Parliamo spesso. Su Izzo, Pessina e Colpani...»

Monza, parla Burdisso: «Obiettivo Serie A? L’ho detto subito, siamo qui per questo. Galliani? Parliamo spesso. Su Izzo, Pessina e Colpani…»

Il direttore sportivo del Monza, Nicolas Burdisso, ha parlato della situazione sul club brianzolo. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Qualche settimana fa abbiamo presentato il mister e abbiamo cercato di essere chiari su quello che dovevamo fare e abbiamo lasciato spazio a lui. Stiamo vivendo un periodo di transizione e quando ci sarà il momento del closing spigheremo nel dettaglio tutto. Il nostro obiettivo principale è stato quello di dare al mister le risorse per allenare una squadra che lo scorso anno non aveva fatto bene e che doveva trovare motivazioni. Sapendo che dopo due settimane siamo già a cambiare velocità, cambiando scelte e gerarchie. Vogliamo far capire che abbiamo le idee chiare e una rosa competitiva, con giocatori importanti e con l’obiettivo di tornare subito in Serie A»

MOMENTO DI TRANSIZIONE – «Si gestisce con coerenza e credibilità. Ascoltiamo tutte le offerte ma senza alcuna necessità di vendere e questo deve essere chiaro. Dal momento del nostro ingresso la nostra missione è quella di costruire una squadra competitiva che possa vincere la categoria. Ci sono dei giocatori che possono essere un lusso per la Serie B: se arriveranno offerte le ascolteremo e valuteremo. Con l’intenzione di sostituire ogni elemento con un altro giocatore adeguato. In questo mese, e questa è una delle cose che più conta, la squadra ha lavorato bene. Obiettivo Serie A? L’ho detto il primo giorno che sono arrivato e così come me anche il mister. Soprattutto noi siamo qui per questo»

IZZO,PESSINA E COLPANI – «Non ci sono arrivate grandi offerte. A Izzo abbiamo offerto il rinnovo di contratto e allo stesso modo anche a Birindelli e Ciurria. Per dare un segnale di continuità. Ne stiamo parlando. Qualcuno ha chiesto di andare via? Tutti gli elementi del gruppo hanno detto chiaramente di volersi allenare al meglio per il Monza e poi valutare se dovesse arrivare qualche opportunità»

GALLIANI – MILAN?- «Parliamo molto. Soprattutto in questo periodo perché dovevamo avere una linea di comunicazione con la precedente gestione. Sul suo futuro non posso dire nulla. Abbiamo lavorato bene in questo periodo»