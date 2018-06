Morata e Pogba ancora alla Juve: «Certi amori non finiscono»

Il duo Morata-Pogba spinge per tornare alla Juventus. Il club bianconero lavora al possibile doppio colpo di mercato

«Siamo qui per partecipare a una festa di compleanno. La Juve? Vediamo, per ora non so nulla del mio futuro…Chelsea o Atletico? In questo momento penso soltanto alle vacanze». Ha parlato così Alvaro Morata, attaccante del Chelsea, a Torino negli ultimi giorni ufficialmente per una festa di compleanno. Il giocatore ha lasciato ottimi ricordi a Torino ed è stato nella Trattoria dei Fratelli Bravo che ‘annunciarono’ l’addio dello spagnolo alla Juve e ora scrivono su Instagram: «Certi amori non finiscono». Già. Il duo Morata-Pogba spinge per ritornare insieme alla Vecchia Signora.

I due calciatori di Chelsea e Manchester United hanno ottimi rapporti con la Juventus, sono ancora amatissimi dalla piazza, e sono pronti a tornare. La Juve sta lavorando ad entrambe le piste ma non sarà semplice. I club inglesi chiedono cifre importanti e la Juventus ha un certo margine di manovra, oltre non può andare. I bianconeri vorrebbero riportare Pogba e Morata in prestito con obbligo di riscatto ma non sarà facile convincere Chelsea e United. Intanto qualcosa si è già mossa. I contatti ci sono stati e, come riferisce Tuttosport, un piccolo spiraglio per rivedere Morata e Pogba in bianconero c’è.