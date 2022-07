Morata si sarebbe proposto al Bayern Monaco per il dopo Lewandowski

Prima di ritornare all’Altetico Madrid Alvaro Morata avrebbe fatto un sondaggio con il Bayern Monaco per rimpiazzare Lewandowski. Il rumor

Morata poteva diventare un giocatore del Bayern Monaco per prendere il posto di Lewandowski che vuole andare al Barcellona.

Per i tedeschi di Sport 1, infatti, l’ex attaccante della Juve si sarebbe proposto al club bavarese che però non ha mai preso in considerazione l’ingaggio dello spagnolo. Morata, dopo il mancato riscatto da parte dei bianconeri, ha fatto ritorno all’Atletico Madrid.