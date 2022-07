Lewandowski Barcellona, no secco del Bayern alla cessione a rate: il motivo

Lewandowski Barcellona, il Bayern Monaco fa muro ad una possibile cessione a rate del centravanti polacco

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Barcellona continua a spingere per Robert Lewandowski, in uscita dal Bayern Monaco vista la volontà di provare un’esperienza in un nuovo campionato.

I blaugrana cercano la formula giusta per convincere i bavaresi a cedere ma, al momento, hanno incassato un secco no davanti alla proposta di una cessione rateizzata. Il motivo? Dalle parti di Monaco temono che, in un paio di anni, la situazione finanziaria dei catalani peggiori e non di poco.