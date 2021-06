Morte Boniperti, Aldo Serena: «Mi sarei buttato nel fuoco per lui»

Messaggio toccante quello che Aldo Serena ha scritto per Giampiero Boniperti, scomparso nella notte

Aldo Serena, ex attaccante della Juventus, ha voluto così ricordare Giampiero Boniperti su Twitter.

Le sue parole: «Convocato in sede: “Aldo, solo per dirti che se giochi tutte le partite con quella grinta e non fai goal, a me va benissimo lo stesso”.Mi sarei buttato nel fuoco per lui.Aveva compreso il mio momento di difficoltà e mi era stato vicino. Boniperti un uomo che sapeva capire».