Morte Diaconale, la lettera di Lotito: «Mi parrà impossibile non vederti a Formello»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ricorda con una lettera Arturo Diaconale

La scomparsa di Diaconale ha sconvolto la Lazio, ma soprattutto Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste, amico fraterno del portavoce della società, gli ha dedicato un commosso messaggio sul sito ufficiale del club:

«Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato…

Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione… Caro Arturo, mi parrà impossibile non vedere il tuo incedere elegante, composto, da signore d’altri tempi, per i viali di Formello…».