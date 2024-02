Morte Kurt Hamrin, il ricordo del sindaco di Firenze, Nardella

Il ricordo di Dario Nardella, sindaco di Firenze, dopo la morte di Kurt Hamrin, bandiera della Fiorentina: «Un simbolo della città»

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto ricordare Kurt Hamrin il giorno della sua morte. Di seguito le sue parole, sui propri social, per la bandiera della Fiorentina.

«Ci ha lasciati Kurt Hamrin, grande campione, bandiera della Fiorentina. Aveva un soprannome, “Uccellino”, perché quando correva in campo sembrava che volasse e superava gli avversari con una leggerezza che lasciava a bocca aperta. Parlando dell’amore per Firenze, particolarmente profondo in chi sceglie di vivere in questa città, ripeto spesso le parole di Ennio Flaiano: “Molti muoiono a Firenze non avendo potuto nascerci”. Kurt Hamrin ne è l’ennesima conferma. Ha vissuto nella sua casa di Coverciano, insieme all’amata moglie Marianne, con cui ha avuto cinque figli. “Io e Marianne ci innamorammo subito di Firenze, quando ci fermammo in macchina ad ammirare le sue colline” Ricordava Hamrin in una recente intervista. Kurt ha sempre amato Firenze e i fiorentini, che lo hanno sempre ricambiato con grande affetto. Lo sport, e il calcio in particolare, non è fatto solo di risultati e trionfi. Contano molto le capacità di trasmettere emozioni e di rappresentare modelli di qualità umana prima ancora che atletica. E’ così che certi personaggi entrano di diritto nella storia di una città, ne arricchiscono la memoria e l’orgoglio immortale. Kurt Hamrin sarà per sempre tra i simboli più belli della nostra città».