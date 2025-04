Morte Papa Francesco, si ferma tutto il calcio in Italia: il comunicato della FIGC

Morte Papa Francesco, la FIGC sospende tutta l’attività sportiva di oggi, dalla Serie A fino ai dilettanti: il comunicato

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina all’età di 88 anni, anche il mondo del calcio italiano si ferma in segno di lutto. Dopo Serie A, Primavera e Lega Pro girone B, la FIGC ha annunciato la sospensione di tutte le competizioni previste per oggi, dalla massima serie fino ai dilettanti. Il pontefice, grande appassionato di calcio, era noto per aver raccontato con emozione la sua infanzia trascorsa giocando con una palla fatta di stracci, simbolo di un legame profondo tra il gioco e i valori della solidarietà.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricordare Papa Francesco come «un grande esempio di carità cristiana e dignità nella sofferenza», sottolineando la sua costante attenzione verso il mondo dello sport e il calcio in particolare.

COMUNICATO FIGC – «Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all’età di 88 anni. “Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli” – disse Jorge Mario Bergoglio nel 2019, durante un’udienza privata con la Nazionale. Un’idea che ha ispirato diverse iniziative tra FIGC e Chiesa, come il progetto “Giubileo-Pelota de Trapo”, che avrebbe dovuto culminare a giugno con una celebrazione in Piazza San Pietro. Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone – ha dichiarato Gravina –. La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti».