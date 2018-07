Sergio Marchionne è morto: anche la Juventus è in lutto

Morto Sergio Marchionne: mondo dello sport in lutto

Notizia pessima – ma tristemente attesa – per il mondo dello sport in generale: è morto Sergio Marchionne. L’ex amministratore delegato FCA e presidente Ferrari si è spento in una clinica in Svizzera stamane. Da ormai diverse settimane il manager italo-canadese era ricoverato per un problema di salute non meglio specificato: entrato ufficialmente per un semplice intervento alla spalla, non è mai più uscito. La sua situazione di salute era sembrata sin da subito tragica: caduto in un coma irreversibile e profondo, domenica FCA aveva comunicato la sua sostituzione da ogni posizione fin lì ricoperta per l’impossibilità di poter proseguire. Al timone di FCA è arrivato l’americano Mike Manley, mentre a. d. di Ferrari è diventato Louis Camilleri con John Elkann nelle vesti di presidente.

Marchionne dopo anni al servizio della famiglia Agnelli era diventato una presenza importante anche in casa Juventus: intravisto spesso in tribuna allo stadio, anche di recente, aveva legato indelebilmente il suo nome alle aziende che orbitavano intorno al mondo bianconero anche e soprattutto in termini di sponsorizzazioni. Per questo anche la Vecchia Signora è in questo momento in lutto.