Mourinho ko contro il Chelsea. Ma punge Di Canio in diretta: «Sarà contento che ho perso». La stoccata dello Spezia One verso l’ex Lazio

Un ritorno amaro a Stamford Bridge, ma con il solito finale da “Special One”. Il Benfica di José Mourinho esce sconfitto per 1-0 dal suo ex Chelsea in una serata di Champions League decisa da uno sfortunato autogol del nuovo acquisto Rios. Eppure, a fine partita, il vero spettacolo lo ha offerto proprio il tecnico portoghese che, in diretta su Sky Sport, ha lanciato una frecciata al veleno al suo grande critico, Paolo Di Canio.

Durante il collegamento post-partita, dopo aver salutato gli ospiti in studio, Mourinho si è fermato un istante non appena è stato fatto il nome dell’ex capitano della Lazio, presente tra gli opinionisti. Con un sorriso sornione, ha pronunciato una frase che è già diventata virale. «Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso».

Una battuta caustica, che affonda le radici nelle feroci critiche che Di Canio gli aveva rivolto durante il suo periodo alla Roma e, soprattutto, dopo il suo esonero. L’opinionista non era stato tenero, definendo disastrosi i risultati e parlando di una rottura totale con lo spogliatoio.

La sconfitta in campo, dunque, non ha tolto a Mourinho la voglia di togliersi un sassolino dalla scarpa. Il suo esordio europeo con il Benfica è stato sfortunato, deciso da un autogol di un giocatore, Rios, che in estate era stato a lungo seguito proprio dalla sua ex Roma. Nonostante il passo falso, Mou avrà modo di rifarsi: nel girone lo attende, tra le altre, anche l’affascinante sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Ma intanto, anche in una serata di sconfitta, è riuscito a vincere la sua personale partita mediatica, con un contropiede verbale in pieno stile Mourinho.