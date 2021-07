Jose Mourinho e il suo inconfondibile stile in conferenza stampa: ecco la frecciatina all’Inter sulla situazione finanziaria

Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole sulla vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter.

«Voi parlate di quelli, noi di progetto, tempo e lavoro: i titoli sono facili da pronunciare. Poteva essere stata una promessa, ma la realtà è altro: noi parliamo di progetto, lavoro e di migliorare. I titoli arriveranno. La proprietà non vuole il successo isolato, vuole arrivare lì e rimanere lì: è difficile, vincere in modo isolato e non avere soldi per pagare stipendi. Noi vogliamo essere sostenibili e vogliamo essere insieme».