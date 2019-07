Mourinho: «Ho detto no alle offerte che ho avuto: ecco perché»

José Mourinho, senza squadra dopo l’addio al Manchester United, racconta di aver ricevuto diverse offerte da club: le sue parole

Mourinho cerca squadra, ma aspetta l’offerta giusta. Il portoghese, ai microfoni di Sky Sport UK, ha parlato così.

«Adesso ho un po’ di tempo per pensare a analizzare, e quello che provo esattamente è… Il fuoco dentro. Mi manca il calcio. La cosa più difficile per me è stata dire no alle possibilità che ho avuto, devo essere paziente e aspettare quella giusta, per la dimensione di allenatore che sono. Avere pazienza è la cosa più difficile in questo momento perché ho l’impulso, l’ho avuto diverse volte in questo periodo, ma poi mi sono detto di no. Devo aspettare l’offerta giusta» ha dichiarato il tecnico portoghese.