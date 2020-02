Josè Mourinho ha ironizzato sull’utilizzo del VAR in Premier League. Le parole dello Special One in conferenza

Josè Mourinho ha parlato, ironizzando, della funzione del VAR in Premier League. Le parole dello Special One in conferenza stampa.

«Se all’arbitro non è permesso di controllare lo schermo e prendere decisioni importanti, devono cambiare il nome da VAR a VR, che sta per Video Arbitro perchè gli arbitri sul campo non prendono decisioni importanti»