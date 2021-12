Mourinho: «La Sampdoria non voleva giocare, meritavamo di vincere»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

PARTITA – «Non abbiamo giocato bene, meritato di vincere sì per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Abbiamo provato, abbiamo giocato con intensità cercando di vincere, non dico tante situazione da gol sono state create ma di dominio sì. Partita bruttissima, perché la squadra che voleva vincere non ha giocato bene. Quella che non voleva vincere ha fatto la sua partita».