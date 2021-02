Mourinho: «Lamela caotico, ma mi piace tanto» – VIDEO

José Mourinho ha parlato di Erik Lamela e delle sue qualità

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato di Erik Lamela e delle qualità dell’argentino.

«Lamela mi piace tanto quando sta bene. È il tipo di giocatore che adoro. La cosa che mi piace di più di lui è che vuole giocare e prendersi la responsabilità. Non si nasconde mai, vuole la palla. Forse è un po’ caotico, ma in modo positivo perché vuole la palla. Se la palla non mi arriverà, dovrò prenderla io. Il Coco Lamela mi piace troppo».