Mourinho all’attacco dopo Benfica Real: «Vinicius provochi meno! L’arbitro mi ha espulso ma sa che ho detto la verità». Poi la frecciata a Taylor

José Mourinho, carismatico tecnico del Benfica, ha analizzato la sconfitta contro il Real Madrid criticando l’arbitraggio per la mancata espulsione di Vinicius Junior, l’attaccante brasiliano autore del gol decisivo. L’allenatore portoghese ha contestato anche l’esultanza provocatoria della punta, invitandolo a seguire esempi storici, e ha concluso con una frecciata al fischietto Anthony Taylor. Queste le sue parole a Sport TV.

L’ANALISI DEL MATCH – «Il primo tempo ha avuto due fasi: prima e dopo il goal. Fino alla rete è stata una buona partita, siamo entrati forte. Poi, con la qualità che ha, il Real ha preso campo ed è stato superiore nel finale del primo tempo. Nella ripresa volevamo ripartire allo stesso modo, ma Vinicius ha segnato un goal straordinario. E lì la gara è finita».

PRESTIANNI VINICIUS – «Voglio essere equilibrato. Vinícius dice una cosa, ho parlato con Prestianni e mi ha detto altro. Non voglio dire che uno mente e l’altro è un santo. Arbeloa e Mbappé hanno scelto una linea diversa, io no. Dico solo che se in tanti stadi succede sempre con lo stesso giocatore, qualcosa non va. Segni un goal incredibile: perché festeggi così? Perché non come facevano Di Stefano, Pelé o Eusebio?»

LA MIA ESPULSIONE – «Ho detto all’arbitro che sapeva che io sapevo che Huijsen, Carreras e Tchouameni erano ammoniti e non potevano rischiare. Su una simulazione e su un fallo di Vinicius, già ammonito, non ha dato il giallo. Lui voleva ‘gestire’ anche il ritorno. Mi ha espulso, ma sa che ho detto la verità. Una cosa è essere espulsi per stupidaggini, un’altra per aver detto la verità»

RITORNO E ARBITRO – «Non essere in panchina al Bernabeu pesa, ma il lavoro si fa prima. Dovrò fidarmi dei miei assistenti. Non serve un miracolo: servirà giocare benissimo per tutta la partita e avere anche un po’ di fortuna. Vediamo se non mandano Anthony Taylor ad arbitrare».

