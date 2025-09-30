Mourinho distrugge la Roma con una frase: tifosi giallorossi furiosi

Mourinho ridimensiona la Roma con una frase: tifosi giallorossi furiosi. Lo Special One torna a parlare della sua esperienza nella Capitale

Un ritorno da “Special One”, nel bene e nel male. José Mourinho si prepara a rimettere piede a Stamford Bridge, la sua vecchia casa, per una sfida di Champions League dal sapore amarcord tra il suo Benfica e il Chelsea. Ma, come da copione, il tecnico portoghese ha rubato la scena già nella conferenza stampa della vigilia, con una delle sue classiche dichiarazioni taglienti, capaci di elogiare da un lato e ferire dall’altro.

Parlando della rinascita del Chelsea sotto la guida di Enzo Maresca, anche lui vincitore della Conference League, Mourinho ha tracciato un paragone con il suo trionfo a Roma, usando parole che hanno immediatamente scatenato la furia dei suoi ex tifosi.

«Da fuori sembrava che il Chelsea avesse perso la propria identità, ma quello che si è visto nella scorsa stagione sembra indicare che sia tornato sulla strada giusta. Hanno dato fiducia a Enzo Maresca, il quale ha portato le sue idee. La Conference League è una competizione facile da vincere per un grande club, io l’ho fatto con la Roma».

Una frase che è un capolavoro di “mourinhismo”. Da un lato, un complimento al Chelsea, definito implicitamente “un grande club”. Dall’altro, una frecciata al veleno alla Roma e al suo popolo. Definire “facile” quel trofeo, che per i giallorossi ha rappresentato un momento storico e una gioia incontenibile, è stato percepito come un modo per sminuire quell’impresa e, di conseguenza, il club stesso.

Le sue parole hanno fatto il giro del web in pochi minuti, scatenando la reazione rabbiosa dei tifosi romanisti, che si sono sentiti traditi e sminuiti dall’allenatore che li aveva portati sul tetto d’Europa. Ancora una volta, Mourinho dimostra di essere un maestro della comunicazione e dei giochi psicologici, anche a costo di riaprire vecchie ferite e alienarsi l’affetto di una piazza che lo aveva idolatrato.