Mourinho sicuro: «Mbappé merita il Pallone d’Oro»

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rilasciato un’intervista, parlando così del Pallone d’Oro. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, José Mourinho ha rilasciato un’intervista, parlando così di chi dovrebbe vincere il Pallone d’Oro. Le parole dell’allenatore del Tottenham.

MBAPPE’ DA PALLONE D’ORO – «Sì, anche se per me nessuno dovrebbe vincere il Pallone d’Oro se non ha vinto a livello di squadra. Se potessi decidere io, darei il premio solo ai giocatori che hanno ottenuto grandi risultati con le loro squadre. Quindi se Mbappé non vince la Champions League, non dovrebbe essere preso in considerazione».