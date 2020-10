Mourinho: «Un onore vincere 6-1 all’Old Trafford» – VIDEO

Josè Mourinho ha commentato la straordinaria vittoria del Tottenham contro il Manchester United: le sue parole

«Il Manchester United non perde molte partite. E segnarli sei gol non è qualcosa che capiti tutti i giorni. Credo sia una vittoria storica, ma alla fine vale sempre tre punti. Tuttavia sono punti molto importanti perché ci siamo preparati molto bene tatticamente e anche psicologicamente. Così pronta che nonostante un rigore al primo minuto, l’andare sotto per 1-0 non ha influenzato la squadra. Abbiamo affrontato l’avversario ridotto in dieci per molto tempo, il che è vero, ma per me è anche vero che 11 contro 11 stavamo giocando molto bene. La squadra aveva già messo in difficoltà l’avversario, creando grossi problemi. In parità numerica stavamo vincendo 2-1 e loro non mi sembravano in grado di trovare soluzioni per controllarci»