Moviola Benfica-Bayern Monaco, l’episodio chiave del match

Moviola Benfica-Bayern Monaco, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 3ª giornata del Mondiale per Club 2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match Benfica-Bayern Monaco valido per la 3ª giornata del Mondiale per Club 2025. Dirige l’arbitro Letexier (FRA).

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Al 18′ Pavlidis si invola verso la porta, entra in area e cade sul minimo contatto di Upamecano: per Letexier tutto regolare, l’attaccante greco poteva calciare verso la porta molto prima. Ammonito subito dopo Renato Sanches per netto pestone, in ritardo su Muller impegnato in una sponda sulla trequarti. Alla mezzora Gnabry rischia un cartellino per un’aggressione sproporzionata. Prima dell’intervallo Prestianni accusa un colpo di calore, viene prontamente soccorso dallo staff medico del Benfica. Solo 2 i falli dei portoghesi, il triplo quelli dei tedeschi: complessivamente gara di assoluta correttezza.

SECONDO TEMPO

Passano 30 secondi e Otamendi prende subito un giallo per fermare Olise, appena entrato in campo. Gol annullato a Kimmich perché sulla traiettoria del tiro Kane disturba in modo evidente la visuale di Trubin, segnalazione giusta dell’assistente. Otamendi va a fare il muso duro a Kane che cade in area: una spinta c’è, ma non così forte da determinare l’assegnazione di un penalty. Palo di Laimer, ma al momento che riceve il passaggio è oltre la linea e il gioco viene immediatamente fermato. Ammonito Tiago Gouveia che calcia via il pallone dopo che in una sua azione veloce va a commettere fallo sull’avversario. Si chiude con 7 falli del Benfica e 9 del Bayern, direzione dell’arbitro abbondantemente positiva.