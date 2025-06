Moviola Benfica Chelsea, l’episodio chiave del match

Moviola Benfica Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Benfica Chelsea, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Slavko Vincic (SLO).

PRIMO TEMPO

Gara veloce e corretta nella prima parte, pur non mancando diverse occasioni di contrasto. Unica protesta da parte del Chelsea che non si vede accordata una punizione dal limite. Vincic fischia pochissimo e non vede un pestone di Florentino su Cucurella. Nel recupero impatto durissimo di Caicedo che commette fallo e resta a terra per un po’. Solo 10 falli nel primo tempo e neanche un giallo.

SECONDO TEMPO

Il primo ammonito è Pavlidis: un giallo pesante perché era in diffida, preso mentre è in caduta su un pallone mal controllato.

L’EPISODIO CHIAVE