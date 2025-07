Moviola Chelsea PSG, l’episodio chiave del match

Moviola Chelsea PSG, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la finale del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Chelsea PSG, valevole per la finale del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Alireza Faghani.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Arbitro molto deciso dalle prime battute, almeno mella gestualità, invita chiaramente Cucurella a non protestare. Lo stesso esterno spagnolo rischia il giallo per un intervento in ritardo su Doué. Molta tensione dopo il gol dell’1-0 del Chelsea, Faghani smorza la tensione sull’esultanza senza estrarre cartellini. Sul 2-0 fallo di frustrazione di Hakimi su Pedro Neto: abbastanza incredibilmente è il giocatore del Chelsea a prendere un giallo per proteste nonostante l’arbitro abbia fischiato a suo favore. Ammonito anche Caicedo che lancia il pallone via, non lo risparmia l’avere chiesto scusa immediatamente. Terzo cartellino ancora per il Chelsea, assolutamemnte giusto in questo caso: Kvaratskheila va via con uno stop orientato, Malo Gusto lo sgambetta senza pensarci troppo.