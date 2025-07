Moviola Fluminense Al Hilal, l’episodio chiave del match

Moviola Fluminense Al Hilal, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match Fluminense Al Hilal valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Arbitra l’olandese Makkelie.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Il primo cartellino è per Milinkovic al 10′: intervento netto su Nonato, che stava approfittando di un pallone perso da un’incursione in avanti di Ruben Neves. Renan Lodi cerca l’anticipo su Arias e sbaglia i tempi: impatto inevitabile e secondo giallo al terzo fallo di squadra, pesante perché l’ex Atletico Madrid è in diffida. Pochi falli ma evidenti: Freytes con gamba alta su Malcom riceve un cartellino che gli impedisce un’eventuale semifinale. Piccolo errore arbitrale: nessuno vede una deviazione che avrebbe garantito un corner al Fluminense. Subito dopo il suo gol, Martinelli va a prendere un’ammonizione per una gomitata in elevazione: sanzione pesante, anche lui salterebbe la prossima gara. Rischia Freytes già ammonito su Koulibaly, ma gli estremi per il secondo giallo non ci sono. Molte proteste dei brasiliani per il rigore accordato all’Al-Hilal: c’è un incrocio di gambe tra Marcos Leonardo e Xavier involontario, Makkelie viene richiamato al Var e cancella la decisione.