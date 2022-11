Moviola Galles Iran: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Galles Iran

L’episodio chiave della moviola del match tra Galles e Iran, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il guatemalteco Escobar.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ – GOL ANNULLATO ALL’IRAN – Azmoun a tu per tu con il portiere gallese serve il compagno Gholizadeh che non sbaglia. L’arbitro dopo il check del Var annulla per fuorigioco il possibile vantaggio