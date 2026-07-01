Moviola Inghilterra Congo: gli episodi dubbi del match diretto da Makhadmeh

Moviola Inghilterra Congo: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

Moviola Inghilterra Congo: gli episodi dubbi del match, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

All’8′ caduta di Mpasi che si eleva in presa e il compagno Masuaku gli fa da catapulta, caduta dolorosa e gioco fermo per un po’ di tempo. Al 19′ ammonito Bellingham, molto nervoso per lo svantaggio e qualche errore di troppo, affonda il tackle su Mbuku, un giallo tendente all’arancione, un gesto forse anche per svegliare un po’ i compagni. Le difficoltà inglesi sono certiticate dal bilancio parziale alla pausa di primo tempo: su 6 falli, 5 li hanno commessi gli uomini di Tuchel. Dopo la pausa cade Madueke in area di rigore, effetto della sua sterzata più che del contatto lieve di Masuaku. Cartellino per Sadiki che sgambetta Spence, bravo in un’acelerazione sulla destra. Al 39′ l’Inghilterra chiede un mani in area di rigore di Sadiki, sfiora la palla in maniera fortuita. Al 43′ Kane lanciato in profondità, cade a contatto con Mpasi, per l’arbitro non c’è né rigore né simulazione, il check Var conferma la decisione di campo. I minuti di recupero sono 6. Si va al riposo con 13 falli complessivi.

SECONDO TEMPO

Non sanzionato a inizio ripresa un step on foot di Wissa su Spence, Makhadmeh non se ne accorge, travolto anche lui dal ritmo dell’azione. Al 66′ fallo tattico di Konsa che trattiene Wissa senza palla, stranamente non riceve un giallo che appare doveroso. Ripresa molto fluida, i minuti di recupero sono 6, giustificati dalla pausa di 3 e dalle sostituzioni. All’ultimo minuto Wissa si procura l’ultima occasione dal limite con una punizione determinata dal tamponamento di Bellingham. Si chiude una gara con una direzione arbitrale ben poco interventista, con 22 falli fischiati (10 inglesi, 12 della Repubblica Democratica del Congo)