Inter News

Moviola Inter Juve, l’episodio arbitrale chiave del Derby d’Italia: ecco cos’è successo

Published

1 ora ago

on

By

La Penna

Moviola Inter Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Inter Juve, valido per la 25ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Federico La Penna.

LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO – Inter–Juve parte subito con intensità: dopo 8 minuti Bastoni viene ammonito per un fallo su Conceição, tra le proteste nerazzurre per un precedente contatto su Sučić. Al 18’ l’Inter passa grazie a un autogol di Cambiaso sul cross di Luis Henrique, con Di Gregorio incerto. Lo stesso Cambiaso si riscatta al 26’, firmando il pareggio su assist di McKennie.

La gara si incattivisce: al 33’ Kalulu rimedia il primo giallo per un intervento duro su Barella, poi al 44’ stende Bastoni e viene espulso per doppia ammonizione.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

