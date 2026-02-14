Inter News
Moviola Inter Juve, l’episodio arbitrale chiave del Derby d’Italia: ecco cos’è successo
Moviola Inter Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Inter Juve, valido per la 25ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Federico La Penna.
LA MOVIOLA
PRIMO TEMPO – Inter–Juve parte subito con intensità: dopo 8 minuti Bastoni viene ammonito per un fallo su Conceição, tra le proteste nerazzurre per un precedente contatto su Sučić. Al 18’ l’Inter passa grazie a un autogol di Cambiaso sul cross di Luis Henrique, con Di Gregorio incerto. Lo stesso Cambiaso si riscatta al 26’, firmando il pareggio su assist di McKennie.
La gara si incattivisce: al 33’ Kalulu rimedia il primo giallo per un intervento duro su Barella, poi al 44’ stende Bastoni e viene espulso per doppia ammonizione.
