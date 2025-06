Moviola Inter Miami Porto, l’episodio chiave del match

Moviola Inter Miami Porto, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata del Mondiale per Club

L’episodio chiave della moviola del match Inter Miami Porto, valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club. Dirige la sfida l’arbitro Christian Garay.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Già al 5′ l’arbitro viene chiamato per valutare il tocco del piede destro di Allen sul sinistro di Joao Mario, è calcio di rigore. Non è un contatto violento, ma è quanto basta per far cadere il giocatore del Porto. Al 10′ Garay è già costretto ad andare da Mascherano e calmarlo per proteste molto sostenute. Dal punto di vista disciplinare si va al riposo in perfetta parità: le due squadre hanno commesso 6 falli ciascuna.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa è bravo il diettore di gara a non cascare su un tuffo da parte di Borges, peraltro in un’azione a metà campo. Resta a terra a lungo Suarez per un gomito di Marcano, probabilmente doloroso ma non c’è materia nè per un fallo, nè tantomeno per un cartellino. Nel finale proteste degli americani che reclamano per un prolungato intervento su Redondo, nulla di che in una fase ovviamente concitata. Si chiude con 13 falli per l’Inter Miami e 2 in più per il Porto.