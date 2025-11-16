Moviola Italia Norvegia, l’episodio chiave del match di Qualificazione ai Mondiali 2026

Moviola Italia Norvegia, l’episodio chiave del match dell’ultima giornata di Qualificazione ai Mondiali 2026 in campo alle 20.45

L’Italia di Gennaro Gattuso chiude il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026 affrontando la Norvegia nell’ultimo match del girone. Dirige la gara lo spagnolo Hernandez. Ecco la moviola della sfida degli azzurri:

MOVIOLA ITALIA NORVEGIA LIVE

PRIMO TEMPO

Al 3′ Retegui rimane giù per un allargamento del braccio di Ajer, l’ex Atalanta si lamenta ma l’arbitro lascia correre ed in effetti non sembra nulla di significativo. Tackle di Locatelli pulito, lo juventino non approva il fischio di Hernandez. Poco prima della mezzora Haaland sfoga una gara di frustrazione fino a quel momento con una prolungata trattenuta a Frattesi. Scintille tra lo stesso Haaland e Mancini che si tengono e nessuno dei due molla facilmente la presa. Al 38′ Esposito protegge palla e si gira in area, l’attaccante cade ma Ajer è bravo a spostargli il pallone, non c’è assolutamente nulla. Su una palla contesa c’è una trattenuta reciproca tra Heggem e Retegui, l’assistente di linea segnala l’irregolarità all’azzurro, Gattuso protesta e riceve la prima ammonizione dell’incontro, piuttosto esagerata. Giallo anche per Barella nel recupero per un fallo duro su Ryerson. Gara spigolosa: si va al riposo con 8 falli dell’Italia e 5 della Norvegia, dall’atteggiamento decisamente più compassato.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa sgambetto di Bastoni su Haaland a metà campo, estremo fair-play tra i due.

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

